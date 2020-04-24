От "Яндекса" потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Власти Власти Москвы потребовали от " Яндекса " всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что таксист не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки, вышвырнул из автомобиля и избил.

"Потребовали от "Яндекса" предоставить нам всю информацию о случае с пострадавшей в такси девушкой. Передадим ее в правоохранительные органы — необходимо очень тщательно и объективно разобраться и применить соответствующие меры", — сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Сервис "Яндекс.Такси", в свою очередь, заявил, что драка таксиста и пассажирки в Москве произошла не на заказе компании.