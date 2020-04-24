От "Яндекса" потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что таксист не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки, вышвырнул из автомобиля и избил.
"Потребовали от "Яндекса" предоставить нам всю информацию о случае с пострадавшей в такси девушкой. Передадим ее в правоохранительные органы — необходимо очень тщательно и объективно разобраться и применить соответствующие меры", — сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Сервис "Яндекс.Такси", в свою очередь, заявил, что драка таксиста и пассажирки в Москве произошла не на заказе компании.
"Эта ситуация произошла не на заказе "Яндекс.Такси". Насколько нам известно, девушка заказывала поездку через другой онлайн-сервис. Мы обеспокоены этим инцидентом, сейчас в деталях произошедшего предстоит разобраться полиции", — сказали в пресс-службе сервиса.