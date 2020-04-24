В Кремле прокомментировали ситуацию в газете "Ведомости"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заинтересованы в урегулировании ситуации в газете "Ведомости", отметив при этом, что власти не знакомы с ситуацией в издании изнутри.
"Действительно, есть норма закона, которая не допускает цензуру. Это наш закон. Мы не можем, не знакомы и не можем быть знакомы изнутри с ситуацией в редакции газеты "Ведомости". Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована. Мы заинтересованы, чтобы газета "Ведомости" продолжала свою деятельность на высоком профессиональном уровне, как это было до сих пор", - сказал он журналистам.
Днем ранее Песков говорил, что Кремль заинтересован в продолжении функционирования на российском информационном рынке талантливых изданий.
Редактор отдела медиа "Ведомостей" Ксения Болецкая ранее написала в своем Facebook, что и. о. главреда издания Андрей Шмаров, занимающий этот пост с 24 марта, запретил публиковать опросы "Левада-центра". Такие рекомендации он якобы получил из администрации президента. Также, по словам Болецкой, запрещена критика обнуления президентских сроков Владимира Путина. Песков отмечал, что не знает, от кого главред мог получить такие рекомендации, подчеркнув, что "мы не можем никак комментировать редакционную политику и не хотим это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ".