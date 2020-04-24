В Кремле прокомментировали ситуацию в газете "Ведомости"

"Действительно, есть норма закона, которая не допускает цензуру. Это наш закон. Мы не можем, не знакомы и не можем быть знакомы изнутри с ситуацией в редакции газеты "Ведомости". Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована. Мы заинтересованы, чтобы газета "Ведомости" продолжала свою деятельность на высоком профессиональном уровне, как это было до сих пор", - сказал он журналистам.