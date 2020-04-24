В Бангладеш число заразившихся коронавирусом достигло 4689

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Власти Бангладеш выявили за сутки 503 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране составляет 4689 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне сообщалось о заражении 4186 человек. Число погибших от коронавируса выросло на четыре и достигло 131.
По данным медиков, вылечились от коронавируса 112 человек, за сутки общее число поправившихся выросло на четыре человека. Отмечается, что в карантине находятся 995 человек.
Ранее правительство Бангладеш в связи с распространением коронавируса продлило до 25 апреля режим изоляции в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.