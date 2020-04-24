Путин дал правительству право регулировать товарные интернет-агрегаторы

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству РФ право регулировать деятельность владельцев товарных интернет-агрегаторов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на урегулирование в правилах дистанционной продажи товаров участия владельца агрегатора при заключении договоров розничной купли-продажи. Кабмин будет вправе издавать для владельца агрегатора правила, обязательные при заключении и исполнении таких договоров.

Правоприменительная практика показала необходимость внести изменения в правила продажи товаров дистанционным способом, которые утверждаются постановлением правительства, говорила ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее в статье 1 закона "О защите прав потребителей" владелец агрегатора информации о товарах и услугах не был указан среди лиц, в отношении которых правительство вправе устанавливать обязательные правила.