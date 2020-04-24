В Псковской области после 15 мая могут смягчить ряд ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Ряд ограничений по коронавирусу планируется смягчить в Ряд ограничений по коронавирусу планируется смягчить в Псковской области после 15 мая при условии соблюдения жителями режима самоизоляции, сообщил губернатор Михаил Ведерников

"От того, насколько дисциплинированно будут вести себя люди на майских праздниках, будут зависеть дальнейшие наши действия. Если мы увидим, что уровень самоизоляции будет достаточно высоким, то, возможно, уже с 15 числа (мая – ред.) мы дадим некие послабления в плане посещения религиозных организаций… с соблюдением соответствующих норм и требований… будет снят запрет на посещение кладбищ, дадим возможность работать магазинам одежды и другим магазинам, которые не находятся в крупных торговых центрах", - сказал Ведерников в пятницу на заседании оперштаба региона, которое транслируется Псковским агентством информации.

При этом, отметил Ведерников, именно на предстоящих майских праздниках ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Псковской области. Он напомнил, что прогнозируемое число заболевших может составить около 500 человек при условии, что в регионе не будет выявлено очагов COVID-19 в больницах и на крупных промышленных предприятиях.

"Сегодня делается все необходимое, чтобы подготовиться к этому прогнозируемому сценарию", - заключил Ведерников.

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки в Псковской области подтверждено 20 новых случаев коронавируса, всего зафиксировано 93 случая. При этом выявлена вспышка COVID-19 в Островской межрайонной больнице, где заболели 7 медиков и одна пациентка. Сейчас эта больница закрыта на карантин.