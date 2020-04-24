В ЛНР заявили о четырех обстрелах за неделю со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Семнадцатого апреля в ЛНР заявили, что украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по двум населенным пунктам ЛНР из минометов калибром 82 и 120 миллиметров и вооружения БМП. Осадчий добавил, что всего по территории республики было выпущено более 100 снарядов и мин.