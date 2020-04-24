Глава ГУ МВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку

НОВОСИБИРСК, 24 апр — РИА Новости. Начальник ГУ МВД по Начальник ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.

"Начальник Главного управления МВД России по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Стерликов родился 22 июля 1965 года. В 1986 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. Работал на различных должностях в УВД по Омской области. В 2007-м стал первым замначальника управления — начальником криминальной милиции УВД по Омской области. В сентябре 2007 года назначен на должность начальника УВД по Смоленской области. С 9 июля 2010 года по 14 февраля 2015-го возглавлял главк МВД по Самарской области.

Стерликов неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона. В 2004 году указом президента России присвоено почетное звание "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й и 2-й степени, именным пистолетом Макарова. В 2013 году окончил Самарский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление".