В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 28677

По данным на 24 апреля, в Швейцарии за сутки был выявлен 181 новый зараженный, 41 человек скончался. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 28677 человек, жертвами вируса стали 1309 человек.

Ранее власти Швейцарии приняли решение с 27 апреля начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры принесли свои плоды и Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля откроются медицинские кабинеты общей помощи, стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров, с 11 мая школы, остальные магазины и рынки, а с 8 июня, если не будет резкого роста заболевших, вузы, музеи, библиотеки, зоопарки и парки. Также будет снят запрет собираться не более 5 человек в одном месте.