"Аэрофлот" 29 апреля организует рейс Москва-Рим для вывоза итальянцев

Первый спецрейс для вывоза итальянцев из России был выполнен 10 апреля. Благодаря рейсу авиакомпании NEOS около 130 итальянцев и имеющих вид на жительство в Италии иностранцев, застрявших в России, смогли вернуться в Рим. Кроме того, NEOS Air открыла продажу билетов на спецрейс, запланированный 28 апреля по маршруту Москва - Рим - Милан.
"Аэрофлот сообщил о проведении специального рейса из "Шереметьево" во "Фьюмичино". Билеты уже в продаже на сайте "Аэрофлота", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
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