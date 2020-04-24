Команда musicAeterna открыла свою виртуальную резиденцию

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Музыкальный коллектив musicAeterna под управлением . Музыкальный коллектив musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса открыл собственную онлайн-платформу (musicAeterna.world) - виртуальную творческую резиденцию оркестра и хора, где будут собраны различные, в том числе редкие, видео- и аудиоматериалы о жизни и работе музыкантов: записи лучших выступлений и новых камерных проектов, лекции, интервью и авторские программы, сообщает пресс-служба musicAeterna.

В последний раз оркестр и хор musicAeterna собирались в середине марта. Сейчас музыканты находятся на самоизоляции в разных городах России и Европы.

Проект осуществлен при поддержке генерального партнера musicAeterna — банка ВТБ. Общение музыкантов со зрителями в новом формате начнется в пятницу с показа записи Реквиема Моцарта в исполнении musicAeterna под управлением Курентзиса, сделанной на Зальцбургском фестивале летом 2017 года. Это было первое появление коллектива на самом крупном и престижном смотре в мире академической музыки Запись будет находиться в свободном доступе в течение 24 часов.

В этот же день будет запущен онлайн-проект, в рамках которого ведущие российские деятели культуры прочтут главы из "Книги скорбных песнопений" средневекового армянского поэта Григора Нарекаци, которая стала литературной основой Концерта для хора Альфреда Шнитке. Этому сочинению, исполнение которого было отложено из-за пандемии, будет посвящена первая онлайн-Лаборатория современного зрителя.

В субботу стартует авторская программа скрипача и дирижера Ильи Гайсина — серия бесед с музыкантами и певцами musicAeterna. На следующий день на платформе будет выложена редкая запись встречи четырех музыкантов: Алексея Ретинского, Теодора Курентзиса, Леонида Десятникова и Николая Комягина в петербургском Доме радио, где они обсуждают природу и выразительные возможности музыки.

"Музыка — это наше лекарство, которое помогает нам включиться в жизнь. Именно сейчас она должна играть особенную роль. Музыка — это не то, что звучит, это не концертная жизнь. Музыка — это то, как мы относимся друг к другу. Связь, которая существует между всеми нами в этой вынужденной тишине, становится только сильнее. Главное средство общения — это музыка. Через нее в самой жесточайшей изоляции, в самом космическом одиночестве мы будем всегда вместе", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя musicAeterna.