Рубль отреагировал ростом на решение понизить ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года, ЦБ РФ вернул сигнал в релиз по ключевой ставке: допускает возможность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. ЦБ РФ переходит в область мягкой денежно-кредитной политики, заявил регулятор.