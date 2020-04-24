Минздрав призвал пациентов с ВИЧ к осторожности во время пандемии

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пациентам с ВИЧ-инфекцией следует соблюдать особые меры предосторожности для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией, в том числе ограничить посещение магазинов и поездки в общественном транспорте, сообщается в ответе Минздрава РФ, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.
"Минздрав России призывает пациентов, страдающим аутоиммунными заболеваниями, а также ВИЧ-положительных пациентов соблюдать особые меры предосторожности для снижения риска заражения",- говорится в сообщении.
Людям с ВИЧ рекомендуется временно ограничить контакты с другими гражданами, пользование общественным транспортом, посещение общественных мест и магазинов, уточняется в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.