Свердловские власти рассказали, как будут вводить пропуска

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. В городах Свердловской области, где сложилась неблагополучная ситуация с коронавирусом, с 1 по 10 мая введут пропуска, сообщили в региональном штабе по профилактике инфекции.

Как рассказал губернатор Евгений Куйвашев, ограничения вводятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском, Первоуральске, Верхней Пышме, Каменск-Уральском и "других территориях".

Именные пропуска станут обязательны для жителей, которые продолжают работать в эти дни.

"Если такой необходимости нет, то нахождение на улице может быть оправдано только походом в магазин, аптеку, выгулом собаки в пределах 100 метров от дома", - подчеркнули в штабе.

Коронавирус на Среднем Урале

В области выявили 304 случая заболевания, в том числе 33 - за последние сутки.

Состояние 18 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 55 – средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Посмертно коронавирус был обнаружен у 54-летнего пациента из Красноуфимска, умершего от пневмонии.