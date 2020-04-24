Евросоюз выделил Сербии средства на борьбу с коронавирусом

По последним данным минздрава Сербии, с начала пандемии от коронавируса в стране скончались 139 человек, выявлено более 7,2 тысячи зараженных. Выздоровели 1063 человека.

"Мы благодарны налогоплательщикам ЕС за то, что нам одобрено 93 миллиона евро помощи на борьбу с коронавирусом, из них 15 миллионов на срочные медицинские нужды, а 78 миллионов на помощь в восстановлении экономики. Можем поблагодарить и за 4,9 миллиона пожертвований на медикаменты и оборудование", - заявил Вучич.