ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013-го — начала 2014 года.
В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а в начале 2020-го — еще на 0,25.
Впоследствии после начала эпидемии коронавируса регулятор взял паузу.
За неделю до апрельского заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что там обдумывают смягчение денежно-кредитной политики.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
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