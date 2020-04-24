ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.

Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013-го — начала 2014 года.

В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а в начале 2020-го — еще на 0,25.

Впоследствии после начала эпидемии коронавируса регулятор взял паузу.

За неделю до апрельского заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что там обдумывают смягчение денежно-кредитной политики.