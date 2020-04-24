Путин отменил плановые проверки в рыболовстве

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене плановых проверок при федеральном госконтроле в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ подготовлен в соответствии с теми решениями, которые были приняты правительством в рамках "регуляторной гильотины", пояснял ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, рыбоохрана сможет более эффективно работать на местах, а не заниматься, по сути дела, зачастую бесполезными плановыми проверками.

Шестаков также отмечал, что документ даст возможность более оперативно реагировать на информацию, которая поступает, в том числе и от граждан, для того чтобы проводить проверки именно там, где есть оперативные сведения о нарушениях правил рыболовства или охраны водных биоресурсов.