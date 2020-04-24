Дата саммита "пятерки" СБ ООН пока не согласована, заявил Песков

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН по глобальной безопасности пока не было намечено, это можно сделать только после согласования графиков лидеров и документа.
"Нет, сдвинуть можно то, что было конкретно намечено. Как вы знаете, мы не анонсировали каких-то конкретных дат. По мере того - и если - будет согласован документ, будут синхронизированы все графики глав государств и правительств, тогда уже мы будем делать соответствующее объявление", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли этот саммит было решено перенести.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что повестка дня и сроки проведения саммита "пятерки" СБ ООН обсуждаются, не исключается при этом проведение видеоконференции лидеров стран, но не взамен полноценному саммиту.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.
Позднее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке.