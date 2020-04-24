В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 10417

КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 321, до 10417, всего с начала пандемии умерли 552 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 10096 случаях заражения, 527 пациентов скончались.
"На сегодня в Румынии подтверждено 10417 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 552 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 2817 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.