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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T13:29
https://ria.ru/20200424/1570515404.html
Число зараженных коронавирусом в Приднестровье выросло до 357
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Приднестровье выросло до 357

13:29 24.04.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
ТИРАСПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике возросло еще на восемь, до 357, скончались 16 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.
"Из числа проб, 23 апреля остававшихся в работе, восемь показали положительный результат, на доисследовании остаются 10 биоматериалов, остальные дали отрицательный ответ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе инфицированных все тираспольчане: мужчины 57, 70 лет и 41, 61 года, женщины 48, 70 лет, а также 47-летняя мама с дочерью 16 лет.
По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 357 приднестровцев, 315 человек проходят лечение на территории ПМР, 26 пациентов выздоровели, 16 человек умерли.
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Кроме того, в оперштабе сообщили, что у 188 человек из тех, кто проходит лечение в ПМР, установлен диагноз "пневмония". "В реанимации находятся 11 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены трое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент в медицинских учреждениях Приднестровья находятся порядка 160 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе 11 детей и подростков в возрасте до 18 лет).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
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