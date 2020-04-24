Число зараженных коронавирусом в Приднестровье выросло до 357

ТИРАСПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Число инфицированных Число инфицированных коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике возросло еще на восемь, до 357, скончались 16 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.

"Из числа проб, 23 апреля остававшихся в работе, восемь показали положительный результат, на доисследовании остаются 10 биоматериалов, остальные дали отрицательный ответ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе инфицированных все тираспольчане: мужчины 57, 70 лет и 41, 61 года, женщины 48, 70 лет, а также 47-летняя мама с дочерью 16 лет.

По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 357 приднестровцев, 315 человек проходят лечение на территории ПМР, 26 пациентов выздоровели, 16 человек умерли.

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Кроме того, в оперштабе сообщили, что у 188 человек из тех, кто проходит лечение в ПМР, установлен диагноз "пневмония". "В реанимации находятся 11 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены трое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в медицинских учреждениях Приднестровья находятся порядка 160 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе 11 детей и подростков в возрасте до 18 лет).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.