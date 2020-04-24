Глава Карелии призвал жителей региона провести майские праздники на дачах

"Сейчас главное - продержаться до майских праздников. Мы должны использовать их как естественный фон рассредоточения граждан. Желательно, чтобы большинство уехали на дачи", - сказал Парфенчиков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".