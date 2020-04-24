Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T13:28
https://ria.ru/20200424/1570515265.html
Глава Карелии призвал жителей региона провести майские праздники на дачах
https://cdn24.img.ria.ru/images/97024/52/970245234_0:158:3083:1892_1036x0_80_0_0_c1a029cb2a4fca31181c2335702f4264.jpg
РИА Новости

Глава Карелии призвал жителей региона провести майские праздники на дачах

13:28 24.04.2020
1650
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЖители работают на своих садово-огородных участках
Жители работают на своих садово-огородных участках
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Жители работают на своих садово-огородных участках. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей региона провести майские праздники на дачах, это "нанесет удар" по источникам распространения коронавирусной инфекции в республике, считает он.
Ранее глава региона сообщил, что школьники начальных классов уйдут на каникулы с 1 мая.

"Сейчас главное - продержаться до майских праздников. Мы должны использовать их как естественный фон рассредоточения граждан. Желательно, чтобы большинство уехали на дачи", - сказал Парфенчиков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сейчас, по его словам, решается вопрос, как доставить одиноких пенсионеров на дачи без общественного транспорта. Парфенчиков поручил ведомствам организовать транспортировку "своих пенсионеров", остальным помогут волонтеры.
"Мы все-таки надеемся, что за счет этих 10 дней мы нанесем удар по источникам распространения коронавирусной инфекции", - отметил глава республики.
По данным на 24 апреля, в республике зафиксировано 42 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, два человека выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
821011
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Артур Парфенчиков
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36В Татарстане умер пятый пациент с коронавирусом
11:36Путин назвал жизнь Зои Космодемьянской примером преданности Родине
11:35Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы
11:33Путин: у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
11:31Собянин анонсировал возложение цветов в День Победы
11:31В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19
11:30В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин
11:29Путин назвал попытки обвинить СССР в подготовке II Мировой войны бредом
11:28В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886
11:25В Москве ветераны получат планшеты с функцией голосового управления
11:24Суд обязал лечить нижегородского ребенка с СМА дорогим препаратом
11:24В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 175
11:22В Тульской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
11:19Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
11:19В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1725
11:18Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
11:17Володин заявил об эффективности ограничений по коронавирусу в Москве
11:16В ГУМВД опровергли слухи об отказе конвоиров везти Воронцова в суд
11:14В Дании снимут большинство ограничений по COVID-19 в начале июня
11:14В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1436
Лента новостейМолния