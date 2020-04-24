Глава Карелии призвал жителей региона провести майские праздники на дачах

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей региона провести майские праздники на дачах, это "нанесет удар" по источникам распространения коронавирусной инфекции в республике, считает он.
Ранее глава региона сообщил, что школьники начальных классов уйдут на каникулы с 1 мая.
"Сейчас главное - продержаться до майских праздников. Мы должны использовать их как естественный фон рассредоточения граждан. Желательно, чтобы большинство уехали на дачи", - сказал Парфенчиков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Сейчас, по его словам, решается вопрос, как доставить одиноких пенсионеров на дачи без общественного транспорта. Парфенчиков поручил ведомствам организовать транспортировку "своих пенсионеров", остальным помогут волонтеры.
"Мы все-таки надеемся, что за счет этих 10 дней мы нанесем удар по источникам распространения коронавирусной инфекции", - отметил глава республики.
По данным на 24 апреля, в республике зафиксировано 42 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, два человека выздоровели.
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