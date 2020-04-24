Песков рассказал о трудностях ситуации с коронавирусом в регионах

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Во многих регионах трудности с инфраструктурой для больных коронавирусом связаны с объективными причинами, все работают над их решением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что они не показываются в ходе телеконференций, не означает, что с губернаторами дело обстоит хуже в этом плане, что с ними не ведется работа. Работа ведется на ежедневной основе. Во многих регионах трудности с вводом мощностей во многом связаны с объективными причинами. И в данном случае руководство регионов в сотрудничестве с федеральным центром пытается решить эти ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли у президента совещание с главами регионов, которые недостаточно эффективно справляются с ситуацией с коронавирусом.
"Это все меняется в зависимости от ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможен ли пересмотр ранее озвученных для регионов задач по подготовке койкомест и другим мерам.
"Ситуация гибкая. Вы видели, что была большая динамика прироста инфицированных в Москве, сейчас эта динамика перекинулась на регионы. В зависимости от этого, конечно, нужно варьировать тактику и стратегию, чем и занимается, собственно, оперативный штаб", - добавил он.
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