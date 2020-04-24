Песков рассказал о трудностях ситуации с коронавирусом в регионах

"То, что они не показываются в ходе телеконференций, не означает, что с губернаторами дело обстоит хуже в этом плане, что с ними не ведется работа. Работа ведется на ежедневной основе. Во многих регионах трудности с вводом мощностей во многом связаны с объективными причинами. И в данном случае руководство регионов в сотрудничестве с федеральным центром пытается решить эти ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли у президента совещание с главами регионов, которые недостаточно эффективно справляются с ситуацией с коронавирусом.