В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Текущие прогнозы и подсчеты, в том числе о том, на сколько лет РФ хватит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), можно воспринимать с огромным допуском, долгосрочное планирование невозможно, считает пресс-секретарь президента России Текущие прогнозы и подсчеты, в том числе о том, на сколько лет РФ хватит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), можно воспринимать с огромным допуском, долгосрочное планирование невозможно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По оценке Deutsche Bank, ликвидных средств ФНБ может хватить на два года, если цена на нефть марки Urals останется на уровне 15 долларов за баррель.

"Вы знаете, сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года можно воспринимать с огромным допуском. Существуют такие расчеты, иные расчеты - два года, четыре года, шесть лет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать оценки Deutsche Bank.

Он подчеркнул, что все эти оценки нужно воспринимать с большим допуском. "Сейчас очень сложно делать прогнозы, и этим объясняется иногда диаметральная противоположность озвучиваемых прогнозов и их несовпадение", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что у профильных министерств и ведомств есть собственные расчеты, они известны Кремлю и тоже варьируются.