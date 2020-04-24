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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-24T13:25
https://ria.ru/20200424/1570515084.html
В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

13:25 24.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Текущие прогнозы и подсчеты, в том числе о том, на сколько лет РФ хватит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), можно воспринимать с огромным допуском, долгосрочное планирование невозможно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По оценке Deutsche Bank, ликвидных средств ФНБ может хватить на два года, если цена на нефть марки Urals останется на уровне 15 долларов за баррель.
"Вы знаете, сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года можно воспринимать с огромным допуском. Существуют такие расчеты, иные расчеты - два года, четыре года, шесть лет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать оценки Deutsche Bank.
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Он подчеркнул, что все эти оценки нужно воспринимать с большим допуском. "Сейчас очень сложно делать прогнозы, и этим объясняется иногда диаметральная противоположность озвучиваемых прогнозов и их несовпадение", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что у профильных министерств и ведомств есть собственные расчеты, они известны Кремлю и тоже варьируются.
"Сейчас невозможно долгосрочное планирование", - ответил Песков на уточняющий вопрос о том, на какие прогнозы ориентируется Кремль при выстраивании своих стратегий.
Табличка на здании министерства финансов России
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьUralsДмитрий ПесковЭкономика
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