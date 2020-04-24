В Кремле заявили о недопустимости формального подхода в господдержке

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Формальный подход при решении о господдержке для выплаты зарплат недопустим, при налоговом долге можно урегулировать вопрос в ручном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Формальный подход при решении о господдержке для выплаты зарплат недопустим, при налоговом долге можно урегулировать вопрос в ручном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В правилах на получение данной помощи со стороны властей говорится, что по состоянию на 1 января 2020 года бизнес не должен иметь задолженностей по налогам.

"Нет, здесь формальный подход недопустим. Об этом говорил и премьер-министр (Михаил) Мишустин, и президент (Владимир) Путин. Неоднократно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможен ли в данном случае формальный подход.

Отвечая на вопрос о том, есть ли механизмы, которые позволят разделить компании на те, которые действительно имеют большую задолженность, и те, у которых она является технической, Песков отметил, что правительство должно контролировать это.

"У меня нет сомнений, что это контролируется, и если будут встречаться такие ситуации, то они уже будут регулироваться в ручном режиме", - добавил пресс-секретарь президента.