Путин проведет совещание по ситуации в автопроме

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет в режиме видеоконференции совещание по ситуации в российской автомобильной промышленности, эта отрасль уже начала переживать вполне очевидные и понятные проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Сегодня президент будет заниматься состоянием дел в автомобильной промышленности. Он уже ранее начал серию отраслевых совещаний, совещания призваны определить набор мер поддержки таким системообразующим отраслям нашей экономики", - сообщил Песков журналистам в пятницу.

Он напомнил, что до этого у президента состоялось аналогичное совещание по ситуации в строительной отрасли, также он встречался с представителями банковской сферы, занимался вопросами развития ОПК. "И эти совещания будут продолжены в дальнейшем тоже", - добавил представитель Кремля.

Песков уточнил, что российских автопроизводителей на пятничном совещании будут представлять гендиректор "Камаз" Сергей Когогин, руководитель "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин, глава "Соллерс" Вадим Швецов, президент АО "Автоваз" Ив Каракатзанис, также будут участвовать профильные министры - глава Минпромторга Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих.