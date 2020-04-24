Песков переадресовал Минобороны вопрос об эскизах изображений в храме ВС

"Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма... поэтому я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Я просто не знаком с этим, с планами и с эскизами внутреннего убранства храма", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об отношении президента к использованию его изображения в строящемся храме.