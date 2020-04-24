Песков переадресовал Минобороны вопрос об эскизах изображений в храме ВС

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о планах запечатлеть изображение главы государства на стенах строящегося в Кубинке Главного храма Вооруженных сил РФ.
"Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма... поэтому я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Я просто не знаком с этим, с планами и с эскизами внутреннего убранства храма", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об отношении президента к использованию его изображения в строящемся храме.
Песков посоветовал обратиться в Минобороны и в фонд, который занимается строительством этого храма.
"Я просто не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому я не могу вам сказать", - отметил он.
Главный храм ВС России возводится в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство храма ведется на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступающие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".