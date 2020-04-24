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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T13:48
https://ria.ru/20200424/1570514772.html
В Испании от COVID-19 за сутки умерли 367 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569729740_0:0:3053:1717_1036x0_80_0_0_84570025a8a3874d4f07002f620d64f7.jpg
РИА Новости

В Испании от COVID-19 за сутки умерли 367 человек

13:20 24.04.2020 (обновлено: 13:48 24.04.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЖенщина стоит у могилы матери, умершей от коронавируса, на кладбище Альмудена в Мадриде
Женщина стоит у могилы матери, умершей от коронавируса, на кладбище Альмудена в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 24 апр – РИА Новости. Число новых жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 367, это самый низкий показатель с 20 марта, сообщает издание País со ссылкой на минздрав.
Всего с начала эпидемии умерли 22 524 человека.
Общее число выявленных случаев при помощи тестов ПЦР составило 202 990 (за сутки – 2796). Общее число выявленных случаев при помощи тестов ПЦР и анализов на антитела составило 219 764.
Выступая на пресс-конференции, директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон отметил, что "впервые случаи выздоровления превышают число заболевших (если учитывать только данные по тестам ПЦР – ред.)". За сутки выздоровели 3105 человек, всего – 92 355.
С начала эпидемии диагноз коронавирус был поставлен 35 295 медикам.
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Днем ранее число жертв коронавируса COVID-19 выросло на 440, были выявлены 4635 случаев заражения.
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома. С конца этой недели дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок.
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).
Министр здравоохранения Сальвадор Илья ранее подтвердил, что пик эпидемии в стране пройден, по его словам, страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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