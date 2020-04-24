Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть", — сказал он.

Владимира Путина весь апрель объявлен в России нерабочим из-за пандемии коронавируса. В большинстве регионов действует режим самоизоляции: власти призывают жителей оставаться дома, прекращена работа многих предприятий, ограничены торговля и движение транспорта, полностью запрещены массовые мероприятия. Указом президентавесь апрель объявлен в России нерабочим из-за пандемии коронавируса. В большинстве регионов действует режим самоизоляции: власти призывают жителей оставаться дома, прекращена работа многих предприятий, ограничены торговля и движение транспорта, полностью запрещены массовые мероприятия.

В некоторых регионах режим самоизоляции уже продлили до середины мая. По мнению сенатора Валерия Рязанского, если ситуация с заболеваемостью не улучшится, его могут продлить и до июня.

По последним данным, в России выявили более 68 тысяч заразившихся коронавирусом (за последние сутки — 5849), 615 человек скончались, более пяти с половиной тысяч выздоровели.