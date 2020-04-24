Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T17:53
https://ria.ru/20200424/1570514677.html
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570408224_0:89:2592:1547_1036x0_80_0_0_5a7c0af826eba69fa5d7ed80c21d72cb.jpg
РИА Новости

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

13:19 24.04.2020 (обновлено: 17:53 24.04.2020)
635274
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Киевском вокзале в Москве
Сотрудники правоохранительных органов на Киевском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть", — сказал он.
Указом президента Владимира Путина весь апрель объявлен в России нерабочим из-за пандемии коронавируса. В большинстве регионов действует режим самоизоляции: власти призывают жителей оставаться дома, прекращена работа многих предприятий, ограничены торговля и движение транспорта, полностью запрещены массовые мероприятия.
В некоторых регионах режим самоизоляции уже продлили до середины мая. По мнению сенатора Валерия Рязанского, если ситуация с заболеваемостью не улучшится, его могут продлить и до июня.
По последним данным, в России выявили более 68 тысяч заразившихся коронавирусом (за последние сутки — 5849), 615 человек скончались, более пяти с половиной тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Валерий Рязанский
24 апреля, 12:08Распространение нового коронавируса
Сенатор призвал не отменять майские праздники в условиях самоизоляции
6410291422221
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковВладимир Путин
Популярные комментарии
Президент сейчас занят переносом даты окончания Второй Мировой войны. Надо всё согласовать со Сталиным, Труменом и Черчиллем. Не до коронавируса.
24 апреля, 15:14
Анатолий Несмиян
9315114023
Самоизоляция нужна не спорю, но введение пропусков оформлено не верно: без смартфона получить его почти не реально, а правительство не учитывает, что есть много людей, котороые даже номер мобильный не завели-ну нет у них на это необходимости, без него жили и не тужили .
24 апреля, 14:50
otakuwell
6900108
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:35Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы
11:33Путин: у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
11:31Собянин анонсировал возложение цветов в День Победы
11:31В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19
11:30В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин
11:29Путин назвал попытки обвинить СССР в подготовке II Мировой войны бредом
11:28В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886
11:25В Москве ветераны получат планшеты с функцией голосового управления
11:24Суд обязал лечить нижегородского ребенка с СМА дорогим препаратом
11:24В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 175
11:22В Тульской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
11:19Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
11:19В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1725
11:18Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
11:17Володин заявил об эффективности ограничений по коронавирусу в Москве
11:16В ГУМВД опровергли слухи об отказе конвоиров везти Воронцова в суд
11:14В Дании снимут большинство ограничений по COVID-19 в начале июня
11:14В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1436
11:12В Подмосковье более 800 человек вылечились от COVID-19 с начала пандемии
11:12Додон планирует возобновить переговоры с Россией о финподдержке
Лента новостейМолния