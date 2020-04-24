Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Он отметил, что в этот день у Путина также запланировано совещание по ситуации в отечественном автопроме.

"Далее в течение дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мы традиционно проинформируем вас о тех вопросах, которые будут затрагиваться в ходе этого совещания", - сказал Песков.