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2020-04-24T13:17
https://ria.ru/20200424/1570514580.html
В Румынии оштрафовали 11 человек за пикник во время карантина
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РИА Новости

В Румынии оштрафовали 11 человек за пикник во время карантина

13:17 24.04.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы Румынии оштрафовали на 30 тысяч долларов компанию из 11 человек, которая устроила пикник в городе Салча уезда Сучава, где введен карантин из-за коронавируса, сообщает пресс-служба румынской полиции.
Житель румынского города Салча решил 20 апреля отметить пасхальные праздники пикником у себя во дворе. Все происходящее он показал на трансляции в Facebook и в шутку предложил полиции оштрафовать присутствующих, назвав их имена.
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"Установлено, что молодой человек из Салчи... организовал частное мероприятие у себя во дворе, в котором приняли участие люди, не проживающие по этому адресу, что является нарушением ограничений на передвижение. Полицейские идентифицировали 11 человек,.. общая сумма штрафа для них составила 135 тысяч леев (30 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Румынии.
В полиции признают, что поводом для проверки стал ролик, размещенный в социальных сетях. Столь строгое наказание объясняется тем, что в уезде Сучава объявлен карантин из-за коронавируса, здесь зарегистрировано наибольшее число случаев заражений COVID-19.
Ранее власти страны сообщали, что в Румынии зарегистрировано 10096 случаев заражения коронавирусом, из них почти четверть зарегистрирована в уезде Сучава, на сегодняшний день там 2417 случаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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