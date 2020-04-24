Минздрав сообщил о снижении смертности в России в 2019 году

"От болезней системы кровообращения смертность снизилась на один процент, от туберкулеза — на 10,7 процента, от болезней органов дыхания — на 3,7 процента, от внешних причин — на 4,9 процента", — говорится в сообщении.

На днях Минздрав заявил, что в 2019 году средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума — 73,4 года. По данным ведомства, это в значительной мере связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5 процента у мужчин и на 2,1 процента у женщин. Так, в прошлом году удалось "дополнительно сохранить" 13,6 тысячи жизней трудоспособных граждан.