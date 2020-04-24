В Узбекистане число жертв коронавируса достигло восьми

ТАШКЕНТ, 24 апр - РИА Новости. Еще один пациент, инфицированный новым Еще один пациент, инфицированный новым коронавирусом COVID-19, скончался в Узбекистане , общее число погибших с начала пандемии выросло до восьми, сообщает в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу к 14.00 (12.00 мск) число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1778, семь пациентов скончались, 598 выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 – женщина, жительница города Ангрен Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, у пациентки, которую 19 апреля в тяжелом состоянии доставили в Ташкентскую областную инфекционную больницу, был обнаружен новый тип коронавируса. Женщина страдала хронической обструктивной болезнью легких, вторичной гипертензией и острым респираторным дистресс-синдромом, она сразу была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Несмотря на усилия специалистов, женщина скончалась от острого респираторного дистресс-синдрома, легочной и сердечной недостаточности", - добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.