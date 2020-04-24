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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T16:09
https://ria.ru/20200424/1570514426.html
Главврач скорой помощи сравнил работу при пандемии с ночным кошмаром
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РИА Новости

Главврач скорой помощи сравнил работу при пандемии с ночным кошмаром

13:15 24.04.2020 (обновлено: 16:09 24.04.2020)
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главврач скорой помощи больницы города Йонкерс в штате Нью-Йорк Энтони Лено рассказал о работе с пациентами, зараженными коронавирусом.
По его словам, происходящее в больнице можно сравнить с "ночным кошмаром".

"Вы даже представить себе не можете, насколько много у нас больных. В одну из моих смен умерло сразу шесть человек", — цитирует медика газета New York Post.

Врач отметил, что в больших семьях, которые проживают в маленьких домах, практически невозможно изолировать больных COVID-19, из-за чего заражаются все родственники.
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"К нам поступают семьями или группами знакомых. Бывало даже, что зараженные из одной семьи умирали с разницей в несколько дней", — добавил он.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, почти 176 тысяч умерли.
США остаются лидерами по числу заразившихся — более 870 тысяч человек, почти 50 тысяч пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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