Главврач скорой помощи сравнил работу при пандемии с ночным кошмаром

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главврач скорой помощи больницы города Йонкерс в штате Главврач скорой помощи больницы города Йонкерс в штате Нью-Йорк Энтони Лено рассказал о работе с пациентами, зараженными коронавирусом

По его словам, происходящее в больнице можно сравнить с "ночным кошмаром".

"Вы даже представить себе не можете, насколько много у нас больных. В одну из моих смен умерло сразу шесть человек", — цитирует медика газета New York Post.

Врач отметил, что в больших семьях, которые проживают в маленьких домах, практически невозможно изолировать больных COVID-19, из-за чего заражаются все родственники.

"К нам поступают семьями или группами знакомых. Бывало даже, что зараженные из одной семьи умирали с разницей в несколько дней", — добавил он.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, почти 176 тысяч умерли.

США остаются лидерами по числу заразившихся — более 870 тысяч человек, почти 50 тысяч пациентов скончались.