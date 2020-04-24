В Коми принудительно госпитализируют сбежавшего пациента с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство о принудительной госпитализации пациента из больницы Эжвы, где зафиксирована вспышка коронавируса, с подтвержденным диагнозом COVID-19, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Коми.

"Исковое административное заявление ГБУЗ "КРКБ" о принудительной госпитализации лица с подверженными диагнозом новая коронавирусная инфекция удовлетворено судом", - говорится в сообщении на официальной странице "ВКонтакте" объединённой пресс-службы судов Коми

Суд установил , что 16 апреля административный ответчик поступил в республиканскую клиническую больницу на стационарное лечение переводом из "Городская больница Эжвинского района" и по результатам лабораторных исследований у него был подтвержден диагноз COVID-19. Однако 19 апреля пациент сбежал.

"По мнению суда, лицо с подверженным COVID-19 представляет опасность для окружающих, уклоняется от лечения в стационарных условиях. Указанные обстоятельства послужили основанием для его принудительной госпитализации в ГБУЗ РК "КРКБ" для лечения", - сообщили в объединённой пресс-службе.

Исполнение данного решения возложено на службу судебных приставов, полицию и Центр медицины катастроф Республики Коми для исключения возможности заражения неограниченного круга лиц.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора , в пятницу в Коми подвержено еще 11 случаев заболевания, по данным на четверг общее количество составляло 543 случая коронавируса. Выздоровели 28 человек, четверо скончались.

Ранее сообщалось, что первоначально очаг распространения коронавируса был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара . СУ СК РФ по Коми начало проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, возможно, прибывший из-за границы. Затем инфекция распространилась в другие клиники, города и районы региона.