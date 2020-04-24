Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля

КАЛИНИНГРАД, 24 апр - РИА Новости. Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
"Мы планируем со среды, 29 апреля, открыть все непродовольственные магазины, с 4 мая — парикмахерские, салоны", - сказал Алиханов.
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Режим самоизоляции объявлен в Калининградской области 31 марта. С 28 марта в регионе была приостановлена работа всех досуговых, развлекательных и спортивных заведений и учреждений, торговых центров, точек общепита, за исключением доставки заказов. До 17 мая в регионе запрещены все массовые мероприятия. Кроме того, все прилетающие в калининградский аэропорт с 20 апреля по 17 мая должны пройти 14-дневную изоляцию — в своем жилье или условиях обсерватора.
По информации регионального штаба на 24 апреля, на COVID-19 обследовано почти 14 тысяч человек. Выявлено 189 случаев заражения, из них 49 человек выздоровели, один мужчина 1950 года рождения скончался. Под медицинским наблюдением находятся 1,4 тысячи человек, в том числе 100 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.