Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля

Режим самоизоляции объявлен в Калининградской области 31 марта. С 28 марта в регионе была приостановлена работа всех досуговых, развлекательных и спортивных заведений и учреждений, торговых центров, точек общепита, за исключением доставки заказов. До 17 мая в регионе запрещены все массовые мероприятия. Кроме того, все прилетающие в калининградский аэропорт с 20 апреля по 17 мая должны пройти 14-дневную изоляцию — в своем жилье или условиях обсерватора.