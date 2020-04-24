В Приднестровье продлили режим ЧП

ТИРАСПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава непризнанного Приднестровья Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в пятницу подписал указ о продлении на территории республики режима ЧП до 15 мая из-за угрозы распространения коронавируса , сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

"Продлить действие чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской республики , введенного указом президента Приднестровской Молдавской республики от 16 марта 2020 года… на срок до 15 мая 2020 года", - говорится в указе, размещенном на сайте главы ПМР.

Как отмечается в документе, такое решение принято "ввиду недостижения нормализации обстановки, связанной с распространением на территории Приднестровской Молдавской республики коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-2019".

Режим ЧП предусматривает ограничения на передвижение, учебу и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях.

По данным оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса в непризнанной ПМР, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 349 приднестровцев, 309 человек проходят лечение на территории ПМР, 24 пациента выздоровели, 16 человек умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.