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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T13:10
https://ria.ru/20200424/1570514110.html
В Смоленской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Смоленской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:10 24.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 24 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Смоленской области за сутки выросло до 262 человек, в Вяземском районе, закрытом на карантин из-за вспышки заболевания в доме-интернате для престарелых и инвалидов, число заболевших не изменилось, сообщают региональные власти.
"По сообщению регионального Роспотребнадзора, число смолян, заболевших новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 11", - говорится в сообщении.
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Накануне сообщалось о 251 заболевшем. При этом в Вяземском районе, где в общей сложности заболели 129 человек, за сутки число зараженных не увеличилось.
Ранее сообщалось об одном скончавшемся пациенте дома-интерната в Вязьме, но причина смерти пока официально не установлена. Один пациент с коронавирусом скончался в Смоленске.
В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями проведены 7244 лабораторных исследований на коронавирус.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗВязьмаСмоленская областьСмоленскОбщество
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