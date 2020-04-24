В Смоленской области рассказали о новых случаях коронавируса

БРЯНСК, 24 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Смоленской области за сутки выросло до 262 человек, в Вяземском районе, закрытом на карантин из-за вспышки заболевания в доме-интернате для престарелых и инвалидов, число заболевших не изменилось, сообщают региональные власти.
"По сообщению регионального Роспотребнадзора, число смолян, заболевших новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 11", - говорится в сообщении.
10 апреля, 13:21РИА НаукаСоставлена детальная карта генома нового коронавируса
Накануне сообщалось о 251 заболевшем. При этом в Вяземском районе, где в общей сложности заболели 129 человек, за сутки число зараженных не увеличилось.
В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями проведены 7244 лабораторных исследований на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.