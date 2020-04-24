Эксперт предсказал ЕС длительную рецессию после кризиса из-за COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости, Мария Князева. Последствия нынешнего экономического кризиса могут ощущаться в Последствия нынешнего экономического кризиса могут ощущаться в Евросоюзе не один год, кроме того, ЕС может ждать даже затяжная рецессия, говорится в статье исполнительного директора Центра европейской политики (EPC) Фабиана Зулега.

"Этот кризис будет беспрецедентным. Будет как минимум две фазы: период закрытия (когда действует множество ограничений на социально-экономическую жизнь - ред.), после которого последует отскок; и долгосрочная рецессия или даже депрессия", - говорится в ней.

Период вынужденного экономического простоя в значительной части экономики ЕС не только влияет на доходы и занятость в краткосрочной перспективе, но также и на долгосрочную устойчивость многих предприятий, отмечает эксперт.

По его словам, ЕС не вернётся в докризисное состояние экономики в ближайшее время. При этом властям важно позаботится о том, чтобы экономическая активность, которая не возобновится сразу после окончания острой фазы кризиса, не стояла вечно. Кроме того, исходя из статьи, важно оказывать поддержку компаниями, которые из-за простоя накапливают обязательства, что может препятствовать им возобновить работу, а также работать с ситуацией упавшего спроса в определенных секторах.

Во время последующей рецессии необходимо будет стимулирование экономики, чтобы способствовать ее восстановлению, отметил Зулег.

Он констатирует при этом, что одной из самых больших неопределенностей этого кризиса все же является характер его долгосрочного влияния на экономику.

"Оно наверняка будет плохим и почти наверняка будет хуже, чем финансово-экономический кризис (разразившийся примерно десять лет назад - ред.), а многие ссылаются и на Великую депрессию 1930-х годов", - отметил он.

По его мнение, 2021 год может быть "очень трудным", а последствия кризиса ощущаться и в более отдалённой перспективе.