Лукашенко призвал чиновников беречь лес и землю

МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на отсутствие в недрах республики природного газа и небольшое количество добываемой нефти, в связи с чем призвал чиновников беречь имеющиеся ресурсы - лес, землю и "людские руки".

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко в пятницу внес на рассмотрение проект указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины", глава государства заслушал доклад о предлагаемых изменениях.

"Лес - это ресурс, сырье для многого… Мы в последнее время многое сделали для того, чтобы использовать этот наш возобновляемый ресурс. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России, нет природного газа. Поэтому у нас земля, лес и людские руки - это ресурс, который мы должны использовать рачительно. И, коль это наше богатство, надо прирастать лесом", - сказал Лукашенко.

По его словам, лес как был богатством республики, так им и остается, однако к этому богатству "мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно". "Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли. Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории - это леса и болота. Болот немало и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота - они главный источник кислорода", - заметил Лукашенко.

Он добавил, что к этому природному богатству, которое есть в стране, нужно относиться по-человечески: ценить, беречь и вовремя восстанавливать.