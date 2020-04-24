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Лукашенко призвал чиновников беречь лес и землю
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РИА Новости

Лукашенко призвал чиновников беречь лес и землю

13:08 24.04.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на отсутствие в недрах республики природного газа и небольшое количество добываемой нефти, в связи с чем призвал чиновников беречь имеющиеся ресурсы - лес, землю и "людские руки".
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко в пятницу внес на рассмотрение проект указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины", глава государства заслушал доклад о предлагаемых изменениях.
"Лес - это ресурс, сырье для многого… Мы в последнее время многое сделали для того, чтобы использовать этот наш возобновляемый ресурс. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России, нет природного газа. Поэтому у нас земля, лес и людские руки - это ресурс, который мы должны использовать рачительно. И, коль это наше богатство, надо прирастать лесом", - сказал Лукашенко.
По его словам, лес как был богатством республики, так им и остается, однако к этому богатству "мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно". "Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли. Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории - это леса и болота. Болот немало и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота - они главный источник кислорода", - заметил Лукашенко.
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Он добавил, что к этому природному богатству, которое есть в стране, нужно относиться по-человечески: ценить, беречь и вовремя восстанавливать.
В Белоруссии практически вся разведанная нефть является трудноизвлекаемой. Республика обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет при объеме добычи не менее 1,6 миллиона тонн в год. В 2020 году республика планирует добыть на своей территории более 1,7 миллиона тонн нефти, сообщал заместитель гендиректора предприятия "Белоруснефть" Сергей Каморников.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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