Путин подписал закон о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении зон безопасности вокруг отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, имеющих критические элементы и особый статус, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Под зоной безопасности документ понимает территорию (акваторию) вокруг отдельного объекта ТЭК, в границах которой реализуются меры по обеспечению особого режима их защиты от актов незаконного вмешательства. Такие объекты и меры, включая порядок их реализации, будет определять правительство РФ.
17 апреля, 17:19Совфед одобрил закон о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Его принятие обусловлено необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, имеющих критические элементы и особый статус.
В первую очередь, это относится к объектам электросетевого энергомоста к полуострову Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым, которые выделяются наличием в их структуре критических элементов, их линейностью и пролеганием подводной части в зоне Керченского пролива, регулируемой особыми, в том числе международными правовыми, отношениями.
Установление зон безопасности объектов ТЭК необходимо для реализации Росгвардией задач по участию в защите от актов незаконного вмешательства в зоны, которые будут установлены вокруг энергомоста и газопровода, поясняла ранее замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко.
В дальнейшем перечень отдельных объектов ТЭК, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, особенности их защиты и порядок финансирования с учетом государственной необходимости может быть расширен и в него могут быть включены объекты, расположенные "на иной территории РФ", отмечается в пояснительной записке к закону.