Путин подписал закон о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК

Под зоной безопасности документ понимает территорию (акваторию) вокруг отдельного объекта ТЭК, в границах которой реализуются меры по обеспечению особого режима их защиты от актов незаконного вмешательства. Такие объекты и меры, включая порядок их реализации, будет определять правительство РФ.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Его принятие обусловлено необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, имеющих критические элементы и особый статус.

В первую очередь, это относится к объектам электросетевого энергомоста к полуострову Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым, которые выделяются наличием в их структуре критических элементов, их линейностью и пролеганием подводной части в зоне Керченского пролива, регулируемой особыми, в том числе международными правовыми, отношениями.

Анастасия Бондаренко. Установление зон безопасности объектов ТЭК необходимо для реализации Росгвардией задач по участию в защите от актов незаконного вмешательства в зоны, которые будут установлены вокруг энергомоста и газопровода, поясняла ранее замглавы Минэнерго