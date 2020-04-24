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2020-04-24T13:06
https://ria.ru/20200424/1570513917.html
Путин подписал закон о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК
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РИА Новости

Путин подписал закон о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК

13:06 24.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении зон безопасности вокруг отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, имеющих критические элементы и особый статус, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Под зоной безопасности документ понимает территорию (акваторию) вокруг отдельного объекта ТЭК, в границах которой реализуются меры по обеспечению особого режима их защиты от актов незаконного вмешательства. Такие объекты и меры, включая порядок их реализации, будет определять правительство РФ.
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Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Его принятие обусловлено необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, имеющих критические элементы и особый статус.
В первую очередь, это относится к объектам электросетевого энергомоста к полуострову Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым, которые выделяются наличием в их структуре критических элементов, их линейностью и пролеганием подводной части в зоне Керченского пролива, регулируемой особыми, в том числе международными правовыми, отношениями.
Установление зон безопасности объектов ТЭК необходимо для реализации Росгвардией задач по участию в защите от актов незаконного вмешательства в зоны, которые будут установлены вокруг энергомоста и газопровода, поясняла ранее замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко.
В дальнейшем перечень отдельных объектов ТЭК, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, особенности их защиты и порядок финансирования с учетом государственной необходимости может быть расширен и в него могут быть включены объекты, расположенные "на иной территории РФ", отмечается в пояснительной записке к закону.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Владимир ПутинОбщество
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