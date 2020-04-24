Астрономы выявили в Солнечной системе целую популяцию "чужих" астероидов

Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона, где звездные системы обмениваются астероидами, как наша Солнечная система 4,5 миллиарда лет назад

Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона, где звездные системы обмениваются астероидами, как наша Солнечная система 4,5 миллиарда лет назад

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Астрономы определили список из 19 астероидов, которые, как они считают, имеют межзвездное происхождение. Результаты исследования Астрономы определили список из 19 астероидов, которые, как они считают, имеют межзвездное происхождение. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

За последние три года два межзвездных объекта — астероид Оумуамуа и комета Борисова посетили Солнечную систему. Но, оказывается, астрономы долгое время не замечали, что некоторые астероиды, вращающиеся вокруг Солнца, то есть формально являющиеся частью Солнечной системы, были рождены за ее пределами.

Основываясь на орбитальных параметрах некоторых астероидов из группы кентавров, находящихся между орбитами Юпитера и Нептуна, ученые сделали вывод о том, что эти космические тела были захвачены Солнцем у другой звезды, когда Солнечной системе было всего несколько миллионов лет. В то время Солнце было частью области звездообразования — скопления звезд, рожденных близко друг от друга из одного и того же облака газа и пыли.

"Близкое расположение звезд означало, что в те первые годы они ощущали гравитацию друг друга гораздо сильнее, чем сегодня, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора исследования Фати Намуни (Fathi Namouni) из Обсерватории Лазурного берега во Франции . — Это позволяло астероидам переходить из одной звездной системы в другую".

Первый астероид со странным характером вращения Намуни и его коллега-астроном, второй автор статьи Хелена Мораиш (Helena Morais) из Университета Штата Паулиста в Бразилии , нашли еще в 2018 году.

Этот астероид 2015 BZ509 из группы кентавров, позже получивший название Каэпаокаавела, имел такую же орбиту, как у Юпитера, но вращался в противоположном направлении, или, как говорят астрономы, ретроградно.

Если бы он был "родным" для Солнечной системы, он должен был бы двигаться в том же направлении, что и все остальные тела системы, поэтому ученые решили построить модель происхождения странного астероида. Результаты моделирования тогда показали, что, скорее всего, Каэпаокаавела был захвачен Солнцем из межзвездного пространства примерно 4,5 миллиарда лет назад.

В новом исследовании ученые исследовали кентавров и транснептуновые астероиды с высоким наклоном орбиты относительно плоскости орбит планет. Некоторые из этих астероидов, подобно Каэпаокаавеле, имеют ретроградное вращение.

"При средних и высоких эксцентриситетах орбиты кентавров могут быть наклонены относительно неизменной плоскости Солнечной системы почти на 180 градусов, что приводит к ретроградному движению", — пишут авторы статьи.

В перечень объектов потенциально межзвездного происхождения были включены 17 кентавров с наклонениями орбиты, превышающими 60 градусов, и два транснептуновых астероида.

Ученые создали модели эволюции орбит этих объектов, чтобы представить себе, что произошло 4,5 миллиардов лет назад. В это время практически весь материал в Солнечной системе находился на плоском протопланетном диске, оставшемся от аккреционного диска молодой звезды, и все его объекты вращались вокруг Солнца в одной и той же плоскости и в одном направлении.