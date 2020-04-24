Путин подписал закон об эксперименте по развитию ИИ в Москве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по развитию искусственного интеллекта в Москве, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает в Москве с 1 июля 2020 года специальное регулирование в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего возможного использования результатов применения ИИ.

Закон определяет цели, задачи и основные принципы установления такого режима, а также регулирует возникающие в связи с ним отношения. Принять участие в эксперименте смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Москвы, внесенные в специальный реестр и осуществляющие или планирующие осуществлять деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий ИИ и производству, реализации или обороту отдельных товаров (работ, услуг) на их основе.

В целях формирования стратегических направлений совершенствования механизмов экспериментального правового режима, в том числе его мониторинга, предусматривается создание координационного совета. Положение об этом совете и его состав будет утверждаться правительством Москвы по согласованию с правительством РФ, по предложениям которого в состав совета включаются представители федеральных органов исполнительной власти.