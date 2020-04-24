Путин подписал закон об эксперименте по развитию ИИ в Москве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по развитию искусственного интеллекта в Москве, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливает в Москве с 1 июля 2020 года специальное регулирование в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего возможного использования результатов применения ИИ.
Закон определяет цели, задачи и основные принципы установления такого режима, а также регулирует возникающие в связи с ним отношения. Принять участие в эксперименте смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Москвы, внесенные в специальный реестр и осуществляющие или планирующие осуществлять деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий ИИ и производству, реализации или обороту отдельных товаров (работ, услуг) на их основе.
В целях формирования стратегических направлений совершенствования механизмов экспериментального правового режима, в том числе его мониторинга, предусматривается создание координационного совета. Положение об этом совете и его состав будет утверждаться правительством Москвы по согласованию с правительством РФ, по предложениям которого в состав совета включаются представители федеральных органов исполнительной власти.
Закон предусматривает обработку персональных данных, полученных в результате обезличивания, в целях повышения эффективности государственного или муниципального управления, а также в иных целях. Такие данные не могут быть переданы лицам, не являющимся участниками эксперимента. Порядок уничтожения персональных данных на случай такой необходимости установит исполнительный орган власти Москвы, уполномоченный на координацию мероприятий экспериментального правового режима, предварительно согласовав его с Минкомсвязи России.