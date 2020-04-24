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Рязанская область
Рязанская область
2020-04-24T14:02
https://ria.ru/20200424/1570513652.html
Потерявшие в Рязанской области работу из-за COVID-19 получат 500 млн руб
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РИА Новости

Потерявшие в Рязанской области работу из-за COVID-19 получат 500 млн руб

13:03 24.04.2020 (обновлено: 14:02 24.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Власти Рязанской области выделят 500 миллионов рублей на поддержку потерявших работу из-за пандемии коронавируса жителей региона, сообщает в пятницу облправительство.
О выделении средств заявил губернатор Николай Любимов в рамках очередного заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дано профильным министерствам.
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"Дополнительные региональные меры направлены на поддержку сотрудников организаций, индивидуальных предпринимателей, потерявших работу ранее 1 марта 2020 года или получающих заработную плату ниже МРОТ", - говорится в сообщении.
Министерству соцзащиты и министерству финансов Рязанской области глава региона поручил проработать вопрос и ввести региональную меру социальной поддержки не позднее 1 мая 2020 года.
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"На каждого члена семьи будет установлена выплата в размере 2 тысяч рублей. Порядок получения этих выплат должен быть максимально упрощен. На такую дополнительную меру социальной поддержки из областного бюджета будет направлено порядка 500 миллионов рублей", - информируют областные власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Рязанская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай ЛюбимовКоронавирусыРязанская областьОбщество
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