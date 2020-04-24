Потерявшие в Рязанской области работу из-за COVID-19 получат 500 млн руб

РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Власти Рязанской области выделят 500 миллионов рублей на поддержку потерявших работу из-за пандемии коронавируса жителей региона, сообщает в пятницу облправительство.
О выделении средств заявил губернатор Николай Любимов в рамках очередного заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дано профильным министерствам.
"Дополнительные региональные меры направлены на поддержку сотрудников организаций, индивидуальных предпринимателей, потерявших работу ранее 1 марта 2020 года или получающих заработную плату ниже МРОТ", - говорится в сообщении.
Министерству соцзащиты и министерству финансов Рязанской области глава региона поручил проработать вопрос и ввести региональную меру социальной поддержки не позднее 1 мая 2020 года.
"На каждого члена семьи будет установлена выплата в размере 2 тысяч рублей. Порядок получения этих выплат должен быть максимально упрощен. На такую дополнительную меру социальной поддержки из областного бюджета будет направлено порядка 500 миллионов рублей", - информируют областные власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.