Иностранцы смогут переоформлять трудовой патент без выезда из России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий иностранцам, работающим в РФ без необходимости получать визу, переоформлять трудовой патент без выезда с территории России.

Документ позволяет таким иностранным гражданам неоднократно обращаться за переоформлением патента, не выезжая при этом за переделы РФ, как это требовалось ранее.

Авторы закона отмечали, что он разработан в связи с принятыми правительством мерами в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса на территории РФ.

Принятие закона позволяет сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории России, а работодателям на долгосрочной перспективе привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран, подчёркивают авторы.