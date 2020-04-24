Иностранцы смогут переоформлять трудовой патент без выезда из России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий иностранцам, работающим в РФ без необходимости получать визу, переоформлять трудовой патент без выезда с территории России.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
24 апреля, 11:56Путин подписал закон об упрощении получения гражданства
Документ позволяет таким иностранным гражданам неоднократно обращаться за переоформлением патента, не выезжая при этом за переделы РФ, как это требовалось ранее.
Авторы закона отмечали, что он разработан в связи с принятыми правительством мерами в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса на территории РФ.
Принятие закона позволяет сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории России, а работодателям на долгосрочной перспективе привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран, подчёркивают авторы.
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