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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T13:02
https://ria.ru/20200424/1570513600.html
Иностранцы смогут переоформлять трудовой патент без выезда из России
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РИА Новости

Иностранцы смогут переоформлять трудовой патент без выезда из России

13:02 24.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области
Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий иностранцам, работающим в РФ без необходимости получать визу, переоформлять трудовой патент без выезда с территории России.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Документ позволяет таким иностранным гражданам неоднократно обращаться за переоформлением патента, не выезжая при этом за переделы РФ, как это требовалось ранее.
Авторы закона отмечали, что он разработан в связи с принятыми правительством мерами в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса на территории РФ.
Принятие закона позволяет сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории России, а работодателям на долгосрочной перспективе привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран, подчёркивают авторы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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