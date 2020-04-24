Приставам, являющимся родными погибших, будут предоставлять отпуск

В законе вносится изменение в Трудовой кодекс РФ, согласно которому особенности применения норм раздела о социальном партнерстве в сфере труда в отношении работников органов принудительного исполнения устанавливаются федеральными законами.

Документом устанавливается для работодателей обязанность по письменному заявлению работника, являющегося родителем либо женой или мужем сотрудника органов принудительного исполнения, погибшего или умершего вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением службы, предоставлять такому работнику отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14-ти календарных дней в году.