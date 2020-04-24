В Иране число умерших от COVID-19 превысило 5,5 тысячи

ТЕГЕРАН, 24 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране превысило 5,5 тысячи, в стране все больше выздоровевших, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки было выявлено 1168 новых случаев заражения коронавирусом, всего – 88 194. Выздоровели 66 596 болевших", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.
По его словам, за последние 24 часа скончались 93 человека, а число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, возросло до 5574.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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