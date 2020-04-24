Число заболевших COVID-19 в Рязанской области выросло до 475 человек

Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве

БРЯНСК, 24 апр - РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом Рязанской области за сутки выросло до 475 человек, предварительно диагноз подтвержден еще у 65 человек, сообщило правительство региона.

Накануне в регионе было зарегистрировано 429 случаев COVID-19.

"По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 12.00 24 апреля в регионе выявлено 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 65 являются условно подтвержденными", - говорится в сообщении.

Оперативная рабочая группа сообщает, что в лечебных учреждениях Рязани находятся на лечении 144 пациента с COVID-19, из них семеро детей. В тяжелом состоянии находятся 11 человек, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

Ранее власти сообщали о смерти двух жителей региона, имевших подозрение на COVID-19. Однако уточнялось, что мужчина 90 лет по результатам патанатомического исследования умер от тромбоэмболии, а причина смерти 59-летней женщины еще окончательно не установлена.