Путин подписал закон об уточнении порядка начисления соцвыплат семьям

При установлении нуждаемости семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления разных мер социальной поддержки рассчитывается среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню обращения. В зависимости от конкретного вида выплат период составляет от 3 до 12 месяцев.

При этом в доходе семьи учитывается и доход гражданина, который на момент подачи заявления стал безработным. В этом случае учет дохода от трудовой деятельности за прошлый период не позволяет семье, которая стала малоимущей на момент подачи заявления, претендовать на государственную поддержку.