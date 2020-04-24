Суд продлил арест обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 24 апреля продлен срок содержания под стражей в отношении Довгополой Галины Павловны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, на три месяца, то есть до 27 июля 2020 года", - рассказал собеседник агентства.

Впоследствии выяснилось, что уголовное дело о госизмене заведено на 64-летнюю жительницу Севастополя Галину Довгополую. Местный суд арестовал её на два месяца, позже женщину доставили в Москву и поместили в один из столичных следственных изоляторов.