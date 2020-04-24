Суд продлил арест обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест жительнице Севастополя Галине Довгополой, которую обвиняют в госизмене и работе на украинские спецслужбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 24 апреля продлен срок содержания под стражей в отношении Довгополой Галины Павловны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, на три месяца, то есть до 27 июля 2020 года", - рассказал собеседник агентства.
В конце ноября прошлого года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщали, что в Севастополе задержана гражданка России по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, женщина была завербована украинскими спецслужбами, по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины она целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера.
Впоследствии выяснилось, что уголовное дело о госизмене заведено на 64-летнюю жительницу Севастополя Галину Довгополую. Местный суд арестовал её на два месяца, позже женщину доставили в Москву и поместили в один из столичных следственных изоляторов.
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