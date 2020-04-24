Власти Москвы рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции

Ребенок на детской площадке во дворе на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр правительства Министр правительства Москвы и начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в городе.

По его словам, полицейские фиксируют больше всего нарушений "среди родителей с детьми и детей старшего возраста без родителей, играющих на детских площадках во дворах, а также молодежи, собирающейся в большие группы" во дворах и на спортплощадках.

Данчиков подчеркнул, что это значительно повышает риск распространения инфекции.

По данным специалистов, около половины больных коронавирусной инфекцией, поступающих в московские больницы, — молодежь и люди среднего возраста.

"За прошедший день с помощью технических средств в Москве было зафиксировано 43 нарушения режима обязательной самоизоляции, все заболевшие были принудительно доставлены в обсервационные центры в Царицыно, на Можайском шоссе, Химках и Алтуфьево для дальнейшего наблюдения за ними специалистами", — добавил чиновник.

Он напомнил, что с 22 апреля соблюдать обязательную самоизоляцию обязаны граждане с диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция" и проживающие с ними в одной квартире.

Всего в стране на 24 апреля зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.

В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.