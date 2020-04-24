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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T16:43
https://ria.ru/20200424/1570512648.html
Власти Москвы рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570516400_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_e61999384d3ee4ad34f2e57520723650.jpg
РИА Новости

Власти Москвы рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции

12:49 24.04.2020 (обновлено: 16:43 24.04.2020)
162576
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРебенок на детской площадке во дворе на одной из улиц в Москве
Ребенок на детской площадке во дворе на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр правительства Москвы и начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в городе.
По его словам, полицейские фиксируют больше всего нарушений "среди родителей с детьми и детей старшего возраста без родителей, играющих на детских площадках во дворах, а также молодежи, собирающейся в большие группы" во дворах и на спортплощадках.
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24 апреля, 12:36Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал о сроках испытаний вакцины от коронавируса
Данчиков подчеркнул, что это значительно повышает риск распространения инфекции.
По данным специалистов, около половины больных коронавирусной инфекцией, поступающих в московские больницы, — молодежь и люди среднего возраста.
"За прошедший день с помощью технических средств в Москве было зафиксировано 43 нарушения режима обязательной самоизоляции, все заболевшие были принудительно доставлены в обсервационные центры в Царицыно, на Можайском шоссе, Химках и Алтуфьево для дальнейшего наблюдения за ними специалистами", — добавил чиновник.
Он напомнил, что с 22 апреля соблюдать обязательную самоизоляцию обязаны граждане с диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция" и проживающие с ними в одной квартире.
Всего в стране на 24 апреля зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.
В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Ну а как он хотел? Не у всех есть поместья в Подмосковье в десятки гектаров, чтобы гулять. Даже дачи не у всех есть. А двигаться детям надо! Их же не выключить, как комп! А про них вообще как-то забыли, про детей, на самоизоляции - разбирайтесь, родители, сами!! Как продержать 3-4-5-6-7-летнего (и далее) ребенка в небольшой квартире два месяца???? Кстати, детей, слава богу, среди заболевших- мало! Пенсионеров вон всеми способами изолировали - и что? Бродят везде!!! Так им хоть можно, в принципе, объяснить словами - правда, толку никакого.....Так что нечего ругать мам - придумайте лучше, как им помочь!!
24 апреля, 13:13
svstrelochnik vulgaris
236210671
Вот родители удивятся, когда окажутся в реанимации благодаря своим великовозрастным балбесам. Устроят им первоклассную порку, если выживут.
24 апреля, 13:15
СССергей Смирнов
1113206113
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