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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T12:57
https://ria.ru/20200424/1570512325.html
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 44293
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 44293

12:45 24.04.2020 (обновлено: 12:57 24.04.2020)
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© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В Бельгии за сутки с диагнозом "коронавирус" или подозрением на него скончались 190 человек, в том числе 91 пациент – в больницах и 97 в домах престарелых, сообщили в пятницу в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
Накануне минздрав Бельгии сообщал о 230 скончавшихся.
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Скорость распространения нового коронавируса
Всего в стране с начала вспышки умерли (согласно бельгийской системе подсчета, учитывающей как подтвержденные случаи заражения, так и подозрения на коронавирус) 6679 человек, заразились 44293 человека (1496 новых случаев заражения за минувшие сутки).
Медики сообщают о продолжающейся тенденции снижения смертности, стабильно снижается и число госпитализированных, а также пациентов в отделениях интенсивной терапии.
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В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Ожидается, что с начала мая страна начнет поэтапный выход из "карантина". Врачи сообщили, что Бельгия 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, при этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения страны имеют иммунитет к коронавирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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