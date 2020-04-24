В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 44293

БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В Бельгии за сутки с диагнозом "коронавирус" или подозрением на него скончались 190 человек, в том числе 91 пациент – в больницах и 97 в домах престарелых, сообщили в пятницу в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
Накануне минздрав Бельгии сообщал о 230 скончавшихся.
Всего в стране с начала вспышки умерли (согласно бельгийской системе подсчета, учитывающей как подтвержденные случаи заражения, так и подозрения на коронавирус) 6679 человек, заразились 44293 человека (1496 новых случаев заражения за минувшие сутки).
Медики сообщают о продолжающейся тенденции снижения смертности, стабильно снижается и число госпитализированных, а также пациентов в отделениях интенсивной терапии.
В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Ожидается, что с начала мая страна начнет поэтапный выход из "карантина". Врачи сообщили, что Бельгия 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, при этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения страны имеют иммунитет к коронавирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.