В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 44293

Всего в стране с начала вспышки умерли (согласно бельгийской системе подсчета, учитывающей как подтвержденные случаи заражения, так и подозрения на коронавирус) 6679 человек, заразились 44293 человека (1496 новых случаев заражения за минувшие сутки).

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Ожидается, что с начала мая страна начнет поэтапный выход из "карантина". Врачи сообщили, что Бельгия 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, при этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения страны имеют иммунитет к коронавирусу.